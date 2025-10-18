Алегри потвърди отсъствието на Пулишич, Еступинян и Рабио срещу Фиорентина

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри разкри последните новини около състава на „росонерите“ преди двубоя с Фиорентина в неделя вечер от Серия „А“. Американската звезда Кристиан Пулишич, както и две от новите попълнения - Первис Еступинян и Адриен Рабио няма да бъдат на разположение, а Кристофер Нкунку остава под въпрос. От добрите новини – Алексис Салемакерс се завръща в групата.

„Ще бъдем без Рабио и Пулишич. Еступинян също няма да е на разположение, а Нкунку ще бъде преценен в последния момент – има проблем с палеца на крака. Ако успее да обуе бутонките, ще играе. Салемакерс е готов“, заяви Алегри на пресконференция, цитирана от Milannews.

Треньорът увери, че Милан разполага с достатъчно опции въпреки кадровите проблеми:

„Имаме достатъчно футболисти за утрешния мач, така че нямаме никакъв проблем. Контузиите са част от сезона – трябва да сме умни и да управляваме ситуацията правилно. Това е допълнителна мотивация“, добави Алегри.

Италианските медии съобщават, че ръководството на Милан е останало разочаровано от решението на селекционера на САЩ Маурисио Почетино да пусне Пулишич като титуляр в контролата срещу Австралия, въпреки че нападателят е бил с травма още преди паузата. Той е напуснал терена след едва 30 минути игра.

Въпреки това, Алегри не потърси оправдания.

„Когато има проблем, трябва да намерим решение. Ако само говорим за проблема, губим време“, каза специалистът.

Милан се намира в добра позиция в класирането, след като спечели 13 точки от първите си шест мача в Серия А. „Росонерите“ изостават само на две точки от лидерите Наполи и Рома.