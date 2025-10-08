Рабио: Лудост е Милан да играе в Австралия

Едно от новите попълнения на Милан - Адриен Рабио, критикува решението мач от Серия А да се проведе в Австралия. УЕФА вече даде зелена светлина срещата между Милан и Комо да се изиграе в Пърт.

"Бях изненадан, когато научих, че Милан ще играе в Австралия срещу Комо в среща от първенството. Това е пълна лудост. По този начин се цели привличане на вниманието към самия шампионат заради финансови въпроси. Говорим за здравето на футболистите и за усложнение при изготвяне на календара. Всичко изглежда абсурдно. Лудост е да пътуваме толкова много километри за мач между два италиански отбора", каза халфът на Милан.

Френският национал премина при "росонерите" от Олимпик Марсилия през лятото на 2025 година.