Рабио: Лудост е Милан да играе в Австралия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
УЕФА вече даде зелена светлина срещата между Милан и Комо да се изиграе в Пърт.

Рабио
Снимка: БГНЕС
Едно от новите попълнения на Милан - Адриен Рабио, критикува решението мач от Серия А да се проведе в Австралия. УЕФА вече даде зелена светлина срещата между Милан и Комо да се изиграе в Пърт.

"Бях изненадан, когато научих, че Милан ще играе в Австралия срещу Комо в среща от първенството. Това е пълна лудост. По този начин се цели привличане на вниманието към самия шампионат заради финансови въпроси. Говорим за здравето на футболистите и за усложнение при изготвяне на календара. Всичко изглежда абсурдно. Лудост е да пътуваме толкова много километри за мач между два италиански отбора", каза халфът на Милан.

Френският национал премина при "росонерите" от Олимпик Марсилия през лятото на 2025 година.

#Серия А 2025/26 #Комо #Адриен Рабио #Милан

