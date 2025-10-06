БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без...
Чете се за: 02:22 мин.
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мачове от Ла Лига и Серия А ще се играят в САЩ и Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

УЕФА даде своето разрешение.

Барселона
Снимка: БТА
Слушай новината

Два мача от испанското и италианското първенство ще се изиграят в САЩ и Австралия. Това стана факт след финално одобрение от УЕФА.

По-рано Кралската футболна федерация подаде заявка за домакинство на срещата между Барселона и Виляреал в Маями, докато Италианската футболна федерация одобри идеята за провеждане на двубоя между Милан и Комо в Австралия.

"УЕФА ще съдейства активно за работата, извършвана от ФИФА, за да гарантира, че бъдещите разпоредби ще защитават целостта на вътрешните състезания и тясната връзка между клубовете, техните фенове и местните общности", се казва в изявлението.

"Мачовете от първенствата трябва да се играят на домакинските терени, в противен случай това ще лиши лоялните фенове от възможността да посещават срещите и би могло да наруши състезанията", заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.

"Нашите консултации потвърдиха основателността на тези опасения. Бих искал да благодаря на 55-е национални асоциации за техния конструктивен и отговорен ангажимент за разрешаването на този деликатен въпрос. Въпреки че е жалко, че трябваше да позволим тези два мача да се проведат в чужбина, това решение не трябва да се разглежда като прецедент. Нашата цел е ясна: да защитим целостта на националните лиги и да гарантираме, че футболът остава в родната си среда", добави той.

Мачът между Барселона и Виляреал е насрочен за 20 декември, а Милан и Комо - за 6 февруари.

#Ла Лига 2025/26 #Серия А 2025/26 #ФК Виляреал #Комо # Барселона #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
1
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
3
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Активираха системата BG-ALERT в Елените
4
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Главен комисар Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
5
Главен комисар Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
6
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Европейски футбол

Борусия Дортмунд предлага договор до 2030 г. на Нико Шлотербек
Борусия Дортмунд предлага договор до 2030 г. на Нико Шлотербек
Матеус определи Байерн за отбор №1 в Европа Матеус определи Байерн за отбор №1 в Европа
Чете се за: 01:20 мин.
Потегляме отново! Потегляме отново!
Чете се за: 04:40 мин.
Родри също е аут за световните квалификации срещу Грузия и България Родри също е аут за световните квалификации срещу Грузия и България
Чете се за: 01:15 мин.
Капитанът на Челси бе заменен от дебютант в националния отбор на Англия Капитанът на Челси бе заменен от дебютант в националния отбор на Англия
Чете се за: 00:47 мин.
Рейнджърс уволни треньора си Ръсел Мартин Рейнджърс уволни треньора си Ръсел Мартин
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ