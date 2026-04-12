Алегри след тежката загуба: Феновете имат право да ни освиркват

Мястото на Милан в Шампионската лига е под въпрос.

Масимилиано Алегри
Снимка: БГНЕС
Масимилиано Алегри направи едно от най-откровените си и трезви изказвания след мач този сезон, след като Милан загуби тежко с 0:3 у дома от Удинезе. Наставникът призна, че класирането за Шампионската лига вече е сериозно застрашено и че реакцията на феновете е напълно оправдана.

Треньорът не потърси оправдания и пое отговорност за представянето на отбора. По повод промяната в тактическата схема, той бе категоричен:

„Системата няма абсолютно нищо общо. Това е труден момент за отбора. Загубихме три от последните си четири мача и не сме отбелязвали гол в четири срещи през втората част на сезона. Ако си в топ 4, подобна серия е недопустима“, каза специалистът.

Алегри не спести критики и към защитата, която допусна три попадения:

„Бяхме неорганизирани и прибързани. При втория гол имахме числено предимство, но не се справихме. Трябва да възстановим дисциплината и концентрацията си, защото все още имаме шанс за Шампионската лига.“

Попитан дали мястото в турнира е реално застрашено, той отговори директно: „Футболът е красив, но и жесток. Не трябва да губим контрол. Нужно е да върнем реда в играта си.“

Относно реакцията на привържениците след края на мача, специалистът беше откровен:
„Това е част от футбола. Когато печелиш – си добър, когато губиш – не си. Днес беше нормално да ни освиркат.“

Алегри призна и възможен психологически спад в отбора след отпадането от битката за титлата.

„Когато загубиш основната си цел в края на сезона, идва момент на отпускане. Но този мач ясно показва, че и мястото ни в Шампионската лига е под заплаха.“

По темата за бъдещето на Рафаел Леао, наставникът запази умерен тон.

„Не става дума за него или за който и да е поотделно. Трябва да подобрим цялостното си представяне, особено в защита и с повече търпение.“

#Серия А 2025/26 #Масимилиано Алегри #Милан

