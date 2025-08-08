Алехандро Гарначо се разбра с Челси

Трансферът на нападателя Алехандро Гарначо от Манчестър Юнайтед в Челси е въпрос на време. Нападателят вече уточни личните си условия с лондончани, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Аржентинският национал не крие симпатиите си към "сините", а фактът, че е нежелан от мениджъра на Юнайтед Рубен Аморим, трябва допълнително да улесни трансфера му на "Стамфорд Бридж". Гарначо имаше и няколко предложения от отбори от други страни, но желанието му бе да остане във Висшата лига и да облече екипа на Челси.

Очаква се сделката да бъде на стойност между 40 и 50 милиона паунда.