Алехандро Пиедраита: Ще дам всичко за ЦСКА

Аз съм боец на терена, обяви едно от новите попълнения на "червените".

Снимка: cska.bg
Слушай новината

Новото попълнение на ЦСКА Алехандро Пиедраита е впечатлен от отношението на старши треньора Христо Янев към него и отборната дисциплина.

Колумбийското крило даде първото си интервю за клубните канали на "червените", в което бе отбелязано, че първите чужденци в историята на ЦСКА са неговите сънародници Бернардо Редин и Карлос Пимиенто в началото на 90-те години на миналия век.

През вече далечната 1991 г. ЦСКА прави доста екзотичен за времето ход – привлича двама колумбийски футболисти: Бернардо Редин и Карлос Пимиенто. Те се превръщат в първите чужденци в историята на клуба и с това на практика се отваря нова страница в трансферната политика. Оттогава изминаха 35 години, а за ЦСКА вече са играли футболисти от над 70 държави и от 6 континента.

Първият, който клубът привлече през настоящия трансферен прозорец, отново е от Колумбия – Алехандро Пиедраита. Той е 12-ият играч от тази държава в ЦСКА и е амбициран да остави сериозна следа с червения екип.

„Знам, че Пимиенто и Редин са първите чужденци в историята на ЦСКА. Знам, че са били много важни играчи за отбора. Много съм доволен, че съм в ЦСКА и следвам техния път. За мен това е много важно. Значи трябва да покажа най-доброто от себе си“, казва Пиедра („Камък“ – от исп.), както вече всички го наричат в „армейския“ лагер, в първото си интервю за медийните канали на ЦСКА.

Друг интересен факт е, че неговият сънародник Редин успява да се разпише в дербито срещу Левски, а мачът завършва 1:1. Той е и първият чужденец с гол в най-големия мач в България. Сега Пиедраита няма търпение да усети магията на този двубой: „Дербито е много важно за нас. Знам, че този мач прилича на Бока срещу Ривър в Аржентина. Гледах много снимки и видеа, които треньорът ми показа. Мачът има специален заряд. Чакам да наближи момента за него, за най-важния двубой през сезона, за да покажем, че сме по-добри“.

Алехандро вече успя да дебютира с червения екип в първата контрола в Анталия и да направи няколко добри включвания по левия фланг: „В първия ми мач се чувствах много добре. Бях уверен, съотборниците ми ме подкрепяха. Да, имах възможност да вкарам гол, но това е футболът – понякога става, друг път не. Не трябва да спираме да опитваме. Головете сигурно ще дойдат, когато започне сезонът. Вече нямам търпение да стартират и официалните мачове.

Имах силно желание да дойда в този отбор и в този голям клуб. Знам какво представлява ЦСКА и каква е историята му. Това е най-големият клуб в България. Знам, че ако правим нещата както трябва, можем да покажем много на терена. Отборът ни е страхотен и има отличен треньор. Ако не спираме да растем и да се подобряваме стъпка по стъпка, ще направим феновете щастливи“.

Колумбиецът номинално е ляво крило, но признава, че може с успех да се справя и на други постове:

Естествената ми позиция е на левия фланг, но в Аржентина играех и отдясно. Чувствах се много добре. Нямам проблеми да играя и другаде, включително и в средата на терена. Каквото каже треньорът, ще го изпълня, и ще се опитам да съм максимално полезен“.

Това, което го впечатли най-много, откакто е при „армейците“, е отношението на Христо Янев към него и отборната дисциплина.

„Обстановката в ЦСКА е страхотна. Откакто пристигнах, се чувствам различно – ЦСКА е много организиран клуб. Това ми направи най-силно впечатление. Всички около мен са наясно какво правят, винаги играчите са с приоритет. Много съм доволен, че съм част от този голям клуб. Надявам се, че ще успея да покажа най-доброто от себе си, за да зарадвам феновете и съотборниците ми. Треньорът ни е много земен, спокоен и търпелив човек. Живее с футбола. Още в началото ми каза, че иска да се чувствам щастлив и че не трябва да се притеснявам за нищо. С това веднага ме спечели. Той ти дава възможност да бъдеш себе си и да се чувстваш пълноценен“.

Пиедраита е на 23 години, но вече е натрупал сериозен опит. Сега, когато за първи път се сблъсква с различната реалност на европейския футбол, е готов да се адаптира възможно най-бързо:

„Влязох много млад във футбола в Колумбия. Беше важен период за мен. Благодаря на Господ, че имах съотборници, които ми помагаха и покрай които израснах. Станах шампион и отидох да играя в Аржентина. В Банфийлд не ми потръгна, но пък човек се учи и от тези моменти. Върнах се в Колумбия с екипа на Депортиво Перейра и нещата се подредиха. Показах много добро ниво и вкарах много голове. Последва нов трансфер в Аржентина – в Химнасия (Ла Плата). Там наистина беше чудесно, защото усетих какво наистина представлява аржентинския футбол. Страстта и начинът, по който се изживява всеки мач. Дербито срещу Естудиантес е невероятно и атмосферата е фантастична. Там успях да се изкача на друго ниво – както във футболен, така и в психологически план. Затова и сега адаптацията към европейския футбол не ми е толкова трудна. Знам, че тук се изисква повече концентрация и повече търпение, но аз съм готов да дам най-доброто за този клуб“.

Той е сигурен, че ще успее да се превърне в любимец на Сектор Г:

На феновете мога да обещая, че могат да разчитат на мен. Чувствам се като един от тях. Аз съм боец на терена. Винаги се раздавам до край. Повтарям се, но съм много щастлив, че съм тук. Знам колко много се изисква, за да играеш за този клуб. Саможертва, голове, страст – наясно съм с всичко това. Наистина съм впечатлен съм от кадрите с нашите фенове. Напомнят ми на тези в Аржентина“.

