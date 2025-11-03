Алехандро Сагера: Вече пет месеца тренираме в ужасни условия и играчите ги е страх

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагера определи лошите условия за тренировки на тима като основна причина за загубата от Локомотив (София) (1:3) в среща от 14-тия кръг на Първа лига.

"Имахме лоша динамика. Не можахме да отбележим нашите ситуации за гол, а те реализираха своите. Така се получи, че нашият отбор не е стабилен. В момента не сме толкова силни, защото както ви показах преди интервюто всичко има обяснение. Вече пет месеца тренираме в ужасни условия и играчите ги е страх. Притесняват се за здравословното си състояние. Имаме шест контузени, което е следствие от всичко това. Викторио Вълков е със скъсани връзки, а е младежки национал. Останалите имат проблеми със сухожилията", каза Сагера.

Той се върна към предходните двубои на Берое и посочи, че отборът му е имал добро темпо и е записал четири победи, когато президентът Ернана Банато е успял да наеме друг терен за тренировки.

"Там имахме нужните условия и имахме резултат. Вече нямаме възможност да се подготвяме там и сега не можем да тренираме нормално. Момчетата не тренират пълноценно и се представят лошо на терена. Не можем да покажем цялата си работа", коментира старши треньорът.

"Отборът имаше реакция след гола и се реадаптирахме, но просто тренировъчния процес е непълноценен. Не можем да контролираме топката, да стреляме, нужни са много усилия от тяхна страна, но само с желание не се получава. Не можем да тренираме на официалния терен, но ние искаме просто нормални условия, за да покажем онова, на което сме способни", допълни Сагера.

Относно виковете "оставка" от страна на публиката специалистът коментира, че същите хора са го аплодирали и са искали да се снимат с него след четирите победи.

"Това е нормално, защото са фенове и искат победи. Много време си мълчим, без да кажем каква е реалната ситуация. Дано се размислят много хора за това. Берое е отбор от Първа лига, професионален клуб, а се стига до такива ситуации", каза треньорът на старозагорци.

"Ще има ремонт на терените от страна на Община Стара Загора, но това изисква време, а ние нямаме такова. Трябва хората да са с футболистите, защото те имат нужда от всякаква подкрепа", завърши Алехандро Сагера.