Алекс Баена: Няма да чакаме бурята пред вратата ни

Крилото на националния тим на Испания Алекс Баена каза, че той и съотборниците ву уважават Франция преди полуфинала утре, но настоя, че те няма да чакат да се разрази буря пред вратата им, предаде Ройтерс.

"Четиримата в атака правят страхотен турнир и ще трябва да ги държим под око. Но ще се опитаме да ги накараме да ни гледат повече, отколкото ние тях", каза Баена пред репортери в понеделник. "Нашата сила е да притежаваме топката, да я държим в атака и да се уверим, че те ще ни атакуват възможно най-малко. Да се надяваме, че утре ще бъде така", каза още играчът на Атлетико Мадрид.

"Вярно е, че в последните два мача ги победихме и това ни устройваше, но всеки мач е свят сам по себе си", смята Баена.

Крайният защитник Педро Поро обаче призна, че футболистите усещат малка умора, тъй като са пътували до момента повече от съперника си. "Вярно е, че сме малко уморени от толкова много пътуване. Пътувахме много повече и изминахме повече километри от тях и накрая го забелязваш малко. Но мисля, че всички сме добре, с много вълнение и много желание. Това е уважение към един от най-добрите отбори в турнира и в света. Надяваме се, че ще бъде много, много равностоен мач и че ще се реши от малки детайли", каза футболистът на Тотнъм.