Алекс де Минор отстрани шампиона от 2015 г. Стан Вавринка от тенис турнира в Ротердам

На четвъртфиналите в петък Де Минор ще срещне нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп, който отстрани бившия финалист Стефанос Циципас след 6:4, 7:6(4).

Алекс де Минор отстрани шампиона от 2015 г. Стан Вавринка от тенис турнира в Ротердам
Поставеният под номер 1 в схемата Алекс де Минор се нуждаеше от само 71 минути, за да победи с 6:4, 6:2 шампиона за 2015 година Стан Вавринка в втория кръг на турнира от сериите АТР 500 в Ротердам.

С победата си австралиецът си осигури участие на четвъртфиналите за пета поредна година, с което изравни постижението на легендата Роджър Федерер, който също има пет поредни четвъртфинала на престижния тенис турнир в залата в нидерландския град.

Де Минор сломи съпротивата на Вавринка в края на първия сет. Швейцарецът точно бе върнал ранен пробив, за да изравни за 4:4, когато Де Минор проби отново за 5:4. Това даде начало на серия от седем спечелени гейма в рамките на осем изиграни в полза на австралиеца, който така реши изхода на мача.

На четвъртфиналите в петък Де Минор ще срещне нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп, който отстрани бившия финалист Стефанос Циципас след 6:4, 7:6(4).

В най-равностойния мач за деня испанецът Жауме Мунар победи руснака Карен Хачанов със 7:6(8), 3:6, 6:3. Хачанов можеше да е затворил мача и в два сета, тъй като в тайбрека на първия пропусна сетбол, при който топката дойде на волето му, а той бе на мрежата, но не успя да намери очертанията на полето на Мунар.

В решителния трети сет Хачанов направи цели 14 непредизвикани грешки срещу само четири за Мунар, което направи и разликата между двамата.

За място на полуфиналите Мунар ще играе с победителя от двубоя между номер 3 в схемата Александър Бублик от Казахстан и германеца Ян-Ленард Щруф.

