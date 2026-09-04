Алекс Грозданов: Няма да ни бъде лесно, никой няма да ни подцени

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов е наясно, че след силните резултати на „трикольорите“ съперниците ще подхождат по различен начин към тях на Евроволей 2026. 28-годишният център очаква с огромно вълнение мачовете пред родна публика в София, но предупреди, че никой няма да подцени световните вицешампиони.

"Няма да ни бъде лесно, вече видяхме в самото начало на лятото в Лигата на нациите как отборите гледат на нас. Никой няма да ни подцени“, заяви Грозданов пред медиите.

Националите са в заключителния етап от подготовката си, като в последните дни акцентът постепенно се измества и към възстановяването преди началото на големия форум.

"Готвим се усилено, но остава малко повече време за почивка, за да бъдем свежи за мачовете. Надявам се залата да бъде пълна и да има страхотно настроение, дано да зарадваме хората“, каза капитанът.

Грозданов разкри, че отборът е повторил голяма част от ритуалите в подготовката, които са съпътствали националите и преди успешното световно първенство през миналата година.

"Миналата година отидохме със същото настроение на световното първенство. Сега повторихме като ритуал всичко в подготовката, което направихме и миналата година. Дано зарадваме народа отново, но не обичам да давам обещания. Ще покажем всичко на игрището“, добави той.

Предстоящите двубои в "Арена Армеец“ носят и специална емоция за Грозданов. През 2012 година, когато е едва на 14, той за първи път усеща атмосферата в препълнената столична зала.

"От спомените ми от тогава дори сега настръхвам. Бил съм само на 14 години. Нещо уникално е да играеш пред над 12 хиляди зрители в твоя роден град“, призна центърът.

За капитана подкрепата към националния отбор се усеща не само по време на мачовете, но и в ежедневието. Грозданов разказа, че играчите постоянно са спирани от деца и родители, които искат да разговарят и да се снимат с тях.

"Основното е, че носим тениските с българския флаг – любовта на народа. Когато ходим по улиците, винаги има деца и родители, които ни заговарят, радват ни се и искат да се снимат с нас. Това е на ежедневна база“, каза още Грозданов.

България започва участието си на Евроволей 2026 на 9 септември срещу Република Северна Македония. Първият двубой на националите в "Арена Армеец“ е от 19:00 часа.