Алекс Грозданов отбеляза 20 точки за успех на Люблин и оглави класацията при блокировачите

Шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) победи Барком Кажани (Лвов) с 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:20) гейма в мач от 7-ия кръг на местната ПлюсЛига.

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов изигра страхотен мач за Богданка, стана най-полезен с 20 точки (6 блока и 88% ефективност в атака - +15) и бе обявен за MVP на мача.

Центърът оглавява и класацията при блокировачите. Той има 23 точки от блок или по 0.70 точки на гейм. Направил е 28 блокади, което се равнява на 0.85 блокади на гейм.

Люблин заема 3-ото място в класирането с актив от 5 победи и 3 загуби. Барком се намира на 10-ата позиция в подреждането с 2 успеха и 4 поражения.

За шампионите предстои гостуване на Шлепск Малов (Сувалки), с национала Аспарух Аспарухов, от 9-ия кръг. Срещата е в събота (29 ноември) от 21:00 часа българско време.