БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Грозданов отбеляза 20 точки за успех на Люблин и оглави класацията при блокировачите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Централният блокировач впечатлява с изявите си в Полша.

Алекс Грозданов
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) победи Барком Кажани (Лвов) с 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:20) гейма в мач от 7-ия кръг на местната ПлюсЛига.

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов изигра страхотен мач за Богданка, стана най-полезен с 20 точки (6 блока и 88% ефективност в атака - +15) и бе обявен за MVP на мача.

Центърът оглавява и класацията при блокировачите. Той има 23 точки от блок или по 0.70 точки на гейм. Направил е 28 блокади, което се равнява на 0.85 блокади на гейм.

Люблин заема 3-ото място в класирането с актив от 5 победи и 3 загуби. Барком се намира на 10-ата позиция в подреждането с 2 успеха и 4 поражения.

За шампионите предстои гостуване на Шлепск Малов (Сувалки), с национала Аспарух Аспарухов, от 9-ия кръг. Срещата е в събота (29 ноември) от 21:00 часа българско време.

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
2
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
3
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
4
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
5
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
6
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Волейбол

Левски нанесе първа загуба на Берое в НВЛ след петгеймов трилър
Левски нанесе първа загуба на Берое в НВЛ след петгеймов трилър
30 точки на Алекс Николов не стигнаха на Лубе срещу Падуа на Борис Начев 30 точки на Алекс Николов не стигнаха на Лубе срещу Падуа на Борис Начев
Чете се за: 01:25 мин.
Владимир Николов представи автобиографичната си книга „Високо" в Бургас Владимир Николов представи автобиографичната си книга „Високо" в Бургас
Чете се за: 03:12 мин.
Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия
Чете се за: 02:12 мин.
Бояна Боянова: Всичко в отбора е супер, остава да го покажем на терена Бояна Боянова: Всичко в отбора е супер, остава да го покажем на терена
Чете се за: 01:25 мин.
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някои...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ