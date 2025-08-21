БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Алекс Уандие е второто ново попълнение в БК Миньор 2015

С Черноморец стрелецът завоюва трофея от Купата на България и бе избран за MVP на турнира. В първенството с "акулите" спечели и бронзов медал.

Алекс Уандие Черноморец Бургас
Бившият играч на Черноморец Алекс Уандие продължава кариерата си в Миньор 2015, съобщиха от пернишкия клуб в профила си в социалната платформа Фейсбук.

198-сантиметровото крило прекара последния се сезон в италианския Лече в Серия C. През 2024 година Уандие премина в състава на "акулите" в средата на сезона, като в 24 мача във всички турнири той записа средно по 9.8 точки, 3.5 борби и 1.1 откраднати топки.

С Черноморец стрелецът завоюва трофея от Купата на България, като бе избран за MVP на турнира. В първенството Уандие спечели и бронзов медал.

От клуба вчера обявиха привличането на Игор Кесар.

