Александър Александров: Показахме характер и колективна игра и заслужено победихме

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров сподели мнението за драматичната по беда с 3:2 над Локомотив (София) в поредния мач от кръга в Първа лига. Успехът утвърди „червените“ на третата позиция във временното класиране.

„Изиграхме първите 30 минути в мача на много високо ниво. След това направихме две тактически грешки и допуснахме два гола. Трудно е да се върнеш при такова положение. След почивката показахме характер и колективна игра и заслужено победихме. Много са важни трите точки, а всеки футболист започва да мисли, че защитата е по-важна от атаката. Истинското ни лице беше показано в първите 20 минути от двете полувремена. Не трябва да бягаме от нашия стил“, каза младият треньор.

„Имаме 25 футболисти и понякога ми е трудно да избера стартов състав. Надявам се да продължим по същия начин. Хората, влизащи от пейката, трябва да продължат да се раздават“, завърши специалистът.