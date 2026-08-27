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Александър Донски е четвъртфиналист на двойки в Кингстън

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Спорт
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Българинът и Дан Мартин надвиха бразилски тандем на турнира в Ямайка.

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Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Кингстън (Ямайка) с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният българин и Дан Мартин (Канада) победиха четвъртите поставени бразилци Игор Маркондес и Марсело Да Силва със 7:5, 3:6, 10-5 за час и 22 минути.

Единственият пробив в първия сет дойде в най-важния момент за Донски и Мартин, тъй като при 6:5 спечелиха подаването на съперниците си без да им дадат точка. Втората част започна с размяна на пробиви и се стигна до равенство 3:3, но тогава бразилците осъществиха два пробива като част от три поредни гейма и пратиха срещата в дълъг тайбрек.

В него тандемът на българина се справи далеч по-добре, реализирайки три минипробива срещу само един за своите опоненти, и така затвориха срещата.

Следващите съперници на Александър Донски и Дан Мартин ще бъдат Томас Фанкът (Австралия) и Сейта Уатанабе (Япония).

С този успех българинът, който през миналата седмица стана шампион на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Квебек (Канада), заработи 16 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 92-рото място, както и 505 долара от наградния фонд на надпреварата.

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# Александър Донски

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