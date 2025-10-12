БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Донски приключи още на старта в Олбия
Александър Донски приключи още на старта в Олбия

Спорт
Българинът допусна обрат на италианска територия.

Александър Донски приключи още на старта в Олбия
Снимка: БТА
Александър Донски приключи още в първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ в Олбия. На италианска земя националът за Купа „Дейвис“ допусна обрат срещу Матю Уилям Доналд. Българинът загуби срещу чеха с 6:3, 3:6, 3:6 за близо два часа игра.

Той спечели първия сет след пробив в шестия гейм, но в следващите две части загуби четири пъти подаването си и отпадна от надпреварата.

Донски ще играе в турнира на двойки. Той и Денис Молчанов (Украйна) излизат в първия кръг срещу американците Трей Хилдебранд и Тиодор Уайнгар.

