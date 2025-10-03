Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Брага

Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Брага (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) победиха на полуфиналите със 7:6(5), 6:4 румънците Александру Жекан и Богдан Павел. Двубоят продължи час и 32 минути.

Българинът и сърбинът изостанаха с 2:4 в първия сет, но успяха да изравнят при 4:4. След това Донски и Латинович пропуснаха два сетбола при 5:4 и един при 6:5, а след това се стигна да тайбрек. В него Донски и Латинович поведоха с 6-3 точки, пропуснаха още два сетбола, но от шестата си възможност затвориха сета в своя полза.

Българинът и сърбинът пробиха за 3:2 във втората част и я спечелиха с 6:4.

С доброто си представяне на турнира Александър Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Това е трети финал за Донски на двойки от турнири от "Чалънджър" сериите, като има една спечелена титла в Кигали (Руанда) през март.