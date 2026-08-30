Александър Донски загуби финала на двойки в Ямайка

Българският тенисист Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Кингстън (Ямайка). Надпреварата е с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният Донски и Дан Мартин (Канада) отстъпиха на финала пред поставените под номер 1 французи Артюр Реймон и Люка Санчес с 2:6, 4:6 за 66 минути на корта.

Българинът и канадецът допуснаха два пробива в първия сет, а във втората част те имаха аванс от 4:3, но загубиха следващите три поредни гейма, а с това и срещата.

Донски, който през миналата седмица стана шампион при дуетите на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Квебек (Канада), заработи 50 точки за ранглистата на АТП на двойки, в която заема 92-рото място, както и 1440 долара от наградния фонд на надпреварата.