Александър Донски започна с победа в Ню Делхи, Димитър Кузманов влиза директно в основната схема

Спорт
Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски стартира с успех в квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Българинът се наложи над представителя на домакините Праджуал Дев с 6:3, 7:5 за 1 час и 38 минути. Донски поведе убедително с 5:1 в първия сет и без затруднения затвори частта. Във втория той изоставаше с 4:5, но направи серия от три поредни гейма, за да стигне до крайния успех.

В спор за място в основната схема Донски ще се изправи срещу поставения под №1 в квалификациите Денис Евсеев (Казахстан). Българинът има поражение от този съперник от турнир в Португалия в края на януари.

В надпреварата на двойки Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1, ще срещнат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).

Другият българин в турнира – Димитър Кузманов – започва участието си директно от основната схема с мач срещу Филип Секулич (Австралия). В турнира на двойки Кузманов ще си партнира именно с Денис Евсеев.

#тенис турнир в Ню Делхи 2026 #Александър Донски #Димитър Кузманов

