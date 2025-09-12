Александър Георгиев продължава кариерата си в НХЛ в тима на Бъфало Сейбърс

Новият сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) започва на 8 октомври. Бъфало ще изиграе първия си мач срещу Ню Йорк Рейнджърс на 10 октомври.
Отборът от Националната хокейна лига (НХЛ) Бъфало Сейбърс подписа едногодишен договор със свободния агент Александър Георгиев на стойност 825 000 долара.
29-годишният вратар с български корени се присъединява към тима, в който също така има ветерани Уко-Пека Лууконен и Алекс Лайън, както и младият Девън Леви, които се борят за игрово време.
Георгиев започна миналия сезон с Колорадо Аваланш, но след известни трудности беше продаден на Сан Хосе Шаркс. В 49 мача (47 като титуляр) за двата състава, той има баланс 15-26-4 с 3.71 допуснати гола средно и 87.5% спасявания, най-лошите резултати в кариерата му.
В общо 303 мача в кариерата (288 като титуляр) за Ню Йорк Рейнджърс (2017-2022), Аваланш (2022-2024) и Шаркс, стражът е със баланс 151-108-26 с 2.99% допуснати попадения и 0.903% спасявания.
