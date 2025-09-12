Александър Георгиев продължава кариерата си в НХЛ в тима на Бъфало Сейбърс

Отборът от Националната хокейна лига (НХЛ) Бъфало Сейбърс подписа едногодишен договор със свободния агент Александър Георгиев на стойност 825 000 долара.

29-годишният вратар с български корени се присъединява към тима, в който също така има ветерани Уко-Пека Лууконен и Алекс Лайън, както и младият Девън Леви, които се борят за игрово време.

Георгиев започна миналия сезон с Колорадо Аваланш, но след известни трудности беше продаден на Сан Хосе Шаркс. В 49 мача (47 като титуляр) за двата състава, той има баланс 15-26-4 с 3.71 допуснати гола средно и 87.5% спасявания, най-лошите резултати в кариерата му.

В общо 303 мача в кариерата (288 като титуляр) за Ню Йорк Рейнджърс (2017-2022), Аваланш (2022-2024) и Шаркс, стражът е със баланс 151-108-26 с 2.99% допуснати попадения и 0.903% спасявания.

Новият сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) започва на 8 октомври. Бъфало ще изиграе първия си мач срещу Ню Йорк Рейнджърс на 10 октомври.