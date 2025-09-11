Александър Исак проведе първа тренировка с Ливърпул

Най-новото попълнение на Ливърпул Александър Исак започна тренировки с "червените".

Шведският национал акостира на "Анфийлд" за рекордната за Великобритания сума от 125 млн. паунда от Нюкасъл в последния ден на летния трансферен прозорец.

Той игра 18 минути за Швеция при загубата от Косово с 0:2 в световна квалификация.

Исак обаче вече тренира наравно с новите си съотборници в шампиона на Англия и може да дебютира с червената фланелка при гостуването на новака във Висшата лига Бърнли в неделя следобед.