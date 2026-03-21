Александър Кръшняк и Тервел Замфиров преодоляха квалификациите във Винтерберг

Надпреварата е последен индивидуален старт за сезона от Световната купа по сноуборд.

Александър Кръшняк и Тервел Замфиров преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Винтерберг (Германия). В последния индивидуален старт за сезона Кръшняк даде десети резултат с 1:12.03 минута, а Замфиров се нареди 12-и с 1:12.16 минута.

На осминафиналите след 15:30 часа Кръшняк ще се изправи срещу швейцареца Дарио Кавизел, а Тамфиров ще кара срещу японеца Рюзуке Шинухара.

Радослав Янков раздели 22-ата позиция с 1:12.53 минути в двата манша и не успя да се класира за директните елиминации, като остана само на 24 стотни от секундата от 16-ото място.

Другите двама български представители в състезанието - Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски, отпаднаха след първия манш от пресявките. Георгиев даде 17-о време по синьото трасе с 36.25 секунди, само на 12 стотни от секундата от 16-ото място, последното което дава право да продължаване във втория манш. Той се нареди 33-и в крайното подреждане. Гергьовски пък завърши 20-и по синьото трасе с 36.42 секунди и се класира общо 36-и.

Финалите започват в 15:30 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

Свързани статии:

Българско участие във финалите на Световната купа във Винтерберг на живо по БНТ 3
Българско участие във финалите на Световната купа във Винтерберг на живо по БНТ 3
Прякото предаване стартира в събота от 15:30 ч.
Чете се за: 01:15 мин.
ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в...
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
3
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
4
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
5
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Още

Триумф за Иван Дончев 500 м, Стефан-Александър Кюмюрджиев е първи на 1500 м на Държавното по шорттрек
Триумф за Иван Дончев 500 м, Стефан-Александър Кюмюрджиев е първи на 1500 м на Държавното по шорттрек
Лаура Пировано спечели малкия Кристален глобус в спускането Лаура Пировано спечели малкия Кристален глобус в спускането
Чете се за: 01:02 мин.
Спортни новини 21.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.03.2026 г., 12:25 ч.
Николай Василев в предаването "Аз съм" Николай Василев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:02 мин.
Спортни новини 20.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.03.2026 г., 20:50 ч.
Атанас Фурнаджиев: Нямам възможност и желание да заема председателското място в БОК Атанас Фурнаджиев: Нямам възможност и желание да заема председателското място в БОК
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Цените на горивата у нас продължават да се покачват Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8° Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Куриозен случай в Пловдивско: Осъдиха земеделец за премахната...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
20–30% от хората по света имат проблеми със съня
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
Европа
