Александър Кръшняк и Тервел Замфиров преодоляха квалификациите във Винтерберг

Александър Кръшняк и Тервел Замфиров преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Винтерберг (Германия). В последния индивидуален старт за сезона Кръшняк даде десети резултат с 1:12.03 минута, а Замфиров се нареди 12-и с 1:12.16 минута.

На осминафиналите след 15:30 часа Кръшняк ще се изправи срещу швейцареца Дарио Кавизел, а Тамфиров ще кара срещу японеца Рюзуке Шинухара.

Радослав Янков раздели 22-ата позиция с 1:12.53 минути в двата манша и не успя да се класира за директните елиминации, като остана само на 24 стотни от секундата от 16-ото място.

Другите двама български представители в състезанието - Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски, отпаднаха след първия манш от пресявките. Георгиев даде 17-о време по синьото трасе с 36.25 секунди, само на 12 стотни от секундата от 16-ото място, последното което дава право да продължаване във втория манш. Той се нареди 33-и в крайното подреждане. Гергьовски пък завърши 20-и по синьото трасе с 36.42 секунди и се класира общо 36-и.



Финалите започват в 15:30 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.