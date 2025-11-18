БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Овечкин герой за Вашингтон в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Руснакът донесе успеха на Кепиталс срещу Лос Анджелис Кингс.

Александър Овечкин герой за Вашингтон в НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Овечкин отбеляза победното попадение и Вашингтон Кепиталс се наложи с 2:1 над Лос Анджелис Кингс в домакински мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Това бе 903-и гол в кариерата на руснака, който през април подобри рекорда на легендата Уейн Грецки.

Мат Рой също се разписа за Капс, а Чарли Линдгрен отрази 30 удара за втората си победа в шест мача като титуляр през сезона. Капс обаче са с 20 точки и заемат последното място в Столичната дивизия, докато лидерът Ню Джърси Девилс има седем повече на първата позиция.

Анже Копитар бе точен за отбора от Лос Анджелис, който прекрати серията си от точки в десет мача. Дарси Кемпер отрази 23 шайби за Кингс, които са втори в Тихоокеанската дивизия с точка зад Анахайм Дъкс.

Каролина Хърикейнс се изравни с лидера в Източната конференция Ню Джърси, след като спечели с 3:1 срещу Бостън Брюинс. Джордан Стаал и Марк Янковски бяха точни във втората третина, а Тайлър Хол се разписа в края на редовното време за Кейнс, които имат три точки преднина срещу първенеца в Атлантическата дивизия Бостън. За Брюинс вкара Райли Тъфти.

Флорида Пантърс спечели 21-та си точка през сезона, след като се наложи с 8:5 срещу Ванкувър Канъкс. Сет Джоунс се разписа два пъти за шампионите, за които точни бяха още Ей Джей Гриър, Люк Кунин, Еван Родригес, Антон Лундел, Брад Маршан и Сам Бенет. Ванкувър е с 20 точки и е шести в Тихоокеанската дивизия.

#Вашингтон Кепиталс #Лос Анджелис Кингс #Александър Овечкин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Зимни

Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ
Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
Чете се за: 02:00 мин.
Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви
Чете се за: 01:00 мин.
Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви
Чете се за: 01:32 мин.
Младок осигури успеха на Ню Йорк срещу Юта в НХЛ Младок осигури успеха на Ню Йорк срещу Юта в НХЛ
Чете се за: 03:05 мин.
Ню Джърси надделя над Чикаго в НХЛ Ню Джърси надделя над Чикаго в НХЛ
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ