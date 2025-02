Александър Овечкин отново се разписа при загуба на Вашингтон Кепиталс от Уинипег Джетс

Александър Овечкин вкара гол №877 в кариерата си в Националната хокейна лига, но това не стигна на тима на Вашингтон Кепиталс, който отстъпи с 4:5 след продължение пред Уинипег Джетс.

Сблъсъкът в столицата между лидерите в Източната и Западната конфернеция напълно оправда очакванията за зрелище, а с попадението си, което дойде в средата на последната третина, Овечкин се доближи само на 18 гола от това да подобри рекорда на Уейн Грецки за най-много попадения в историята на НХЛ. Канадската легенда на Едмънтън Ойлърс и Лос Анджелис Кингс има на сметката си 894 реализирани шайби.

Гостите от Уинипег вкараха два пъти в първата третина чрез Коул Перфети и Дилан Сандберг. По-малко от две минути след старта на втория период Пиер Люк-Дюбоа откри сметката и на домакините от Вашингтон, а малко след това в рамките на 51 секунди двата отбора размениха по един гол чрез Алекс Яфало и Тейлър Редиш.

70 секунди след началото на третата третина Джош Морисей се разписа за 4:2 в полза на Уинипег, но с попадения на Том Уилсън и Овечкин Вашингтон се добра до равенство, а с това и до точка от мача.

