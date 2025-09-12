БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Иван Иванов ще стане най-младият тенисист, играл за България за Купа „Дейвис“.

България - Финландия Купа Дейвис 2025
Снимка: БТА
Слушай новината

Финалистът от юношеското издание на US Open Александър Василев и Ото Виртанен ще дадат старт на дуела между България и Финландия от Световна група I на Купа „Дейвис“. Това отреди тегленият днес жребий. България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив.

Срещата Василев – Виртанен ще започне в 12:00 часа. Във втория дуел на единично в събота сили ще премерят Иван Иванов и звездата на финландците Емил Руусувуори. Шампионът от юношеските US Open и Уимбълдън е избран от капитана Валентин Димов за първа ракета на страната, като със своите 16 години става и най-младият тенисист, играл за България за Купа „Дейвис“.

В неделя срещите започват в 11:00 часа със сблъсъка на двойки. В него Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу тандема Хари Хелиоваара и Ееро Васа. След този двубой предстоят още два мача на сингъл, противопоставящи съответно първите и вторите ракети на двете страни. Играе се до три победи от пет възможни мача.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Свързани статии:

Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания
Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания
Шампионът при юношите от Уимбълдън и US Open коментира успехите си...
Чете се за: 03:00 мин.
Александър Василев: Горд съм да представям България
Александър Василев: Горд съм да представям България
Националът за Купа „Дейвис" няма търпение да дебютира в надпреварата.
Чете се за: 02:15 мин.
#Купа Дейвис 2025 #Валентин Димов #Александър Василев #Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
3
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
6
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Тенис

Алкарас се завръща на корта за турнира "Лейвър къп"
Алкарас се завръща на корта за турнира "Лейвър къп"
Лиа Каратанчева е полуфиналистка на двойки на турнир в Румъния Лиа Каратанчева е полуфиналистка на двойки на турнир в Румъния
Чете се за: 01:15 мин.
Загуби за български тенисистки на турнири в Сърбия, Полша и Гърция Загуби за български тенисистки на турнири в Сърбия, Полша и Гърция
Чете се за: 01:20 мин.
Джордж Лазаров с четвърти пореден успех на турнир в Сърбия Джордж Лазаров с четвърти пореден успех на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:22 мин.
Ярко Ниеминен: Подхождаме уверено, но не високомерно към двубоя с България Ярко Ниеминен: Подхождаме уверено, но не високомерно към двубоя с България
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата! Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ