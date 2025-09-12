Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия

Финалистът от юношеското издание на US Open Александър Василев и Ото Виртанен ще дадат старт на дуела между България и Финландия от Световна група I на Купа „Дейвис“. Това отреди тегленият днес жребий. България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив.

Срещата Василев – Виртанен ще започне в 12:00 часа. Във втория дуел на единично в събота сили ще премерят Иван Иванов и звездата на финландците Емил Руусувуори. Шампионът от юношеските US Open и Уимбълдън е избран от капитана Валентин Димов за първа ракета на страната, като със своите 16 години става и най-младият тенисист, играл за България за Купа „Дейвис“.

В неделя срещите започват в 11:00 часа със сблъсъка на двойки. В него Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу тандема Хари Хелиоваара и Ееро Васа. След този двубой предстоят още два мача на сингъл, противопоставящи съответно първите и вторите ракети на двете страни. Играе се до три победи от пет възможни мача.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.