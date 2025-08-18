Александър Василев се класира за втория кръг на турнира ATP Чалънджър 75 в София

Александър Василев постигна страхотна победа и се класира за втория кръг на турнира ATP Чалънджър 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Полуфиналистът от Уимбълдън Александър Василев победи с 6:3, 6:3 №4 в схемата и №252 в световната ранглиста Иван Гахов (Русия). Двубоят продължи 95 минути.

Българинът започна силно срещата и поведе с 4:1 в първия сет. Гахов взе следващите два гейма, но Василев направи нов пробив и спечели първата част с 6:3. Във втората част Василев спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира заслужено с победата.

Във втория кръг може да има българско дерби между Александър Василев и Иван Иванов. Шампионът от Уимбълдън при юношите Иван Иванов ще играе утре срещата си от първия кръг срещу Алекс Молчан (Словакия). Двубоят е четвърти на централния корт и се очаква да започне между 15.00 и 16.00 часа. Преди него в мач №3 от програмата ще играе №7 в схемата Димитър Кузманов срещу Франко Ронкадели (Уругвай).

По-късно днес Александър Донски пък ще играе двубоя си от първия кръг в основната схема срещу Даниел Михалски (Полша).

Петима българи ще участват и в надпреварата на двойки.

Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, ще играят в първия кръг срещу Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия.

Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще стартират срещу Матс Херманс (Нидерландия) и Тиаго Перейра (Португалия), а Александър Василев и Виктор Киров ще се изправят срещу Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай).