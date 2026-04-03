Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа над Лион-Вильорбан

Българският национал Александър Везенков бе най-резултатен с 23 точки, а Олимпиакос надигра АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 82:74 (25:24, 22:15, 14:19, 21:16) в мач от 35-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. С този успех гърците оглавиха класирането с баланс 23/12, какъвто има и вторият Фенербахче. Следва Реал Мадрид с победа по-малко, а испанците имат среща с Олимпиакос в следващия кръг - на 7 април.

Везенков записа 26:34 минути за Олимпиакос и добави седем борби към актива си. Той бе най-полезен за отбора си с коефициент за ефективност +26, водейки с три пункта на Донта Хол. Американецът вкара 14 точки, но бе абсолютно безгрешен в стрелбата с 4/4 под коша и 6/6 от наказателната линия. За Лион-Вильорбан най-резултатен със 17 точки бе Мелвин Ажинка.

Олимпиакос имаше преднина от три точки за старта на последната част, която бе силна за Везенков. Той вкара първите два коша след нарушение, после наниза тройка за 68:58, а 28 секунди преди сирената бе точен с последните точки в мача за крайното 82:74. Така българският национал остава начело в Евролигата с 23.4 коефициент на ефективност средно на мач, като освен това той е втори по точки с по 19.4 и само 0.3 зад Кендрик Нън от Панатинайкос. Още един български национал - Коди Милър-Макинтайър, продължава да води по асистенции с по 7.4 средно на мач. Неговият Цървена звезда загуби сръбското дерби с Партизан в четвъртък.

Реал Мадрид отстъпи с 96:98 (27:29, 26:19, 23:25, 20:25) срещу Баскония, който спечели с две точни стрелби след нарушение на Коби Симънс в последната секунда. 36 по-рано Томъти Луваву-Кабарот изравни за баските, които са едва 18-и в класирането с 11 победи и 24 загуби. Луваву-Кабарот бе най-резултатен с 26 точки.

Валенсия е равен с Реал Мадрид на четвъртото място, след като победи Виртус Болоня с 94:81 (22:20, 22:23, 27:20, 23:18). Нейтън Ройверс бе звездата на вечерта за цялата Евролига, след като вкара всичките си пет стрелби от зоната за три точки и завърши с 33 точки. Коефициентът за ефективност на унгареца бе +44 - недалеч от +52 за Везенков, записани от българския национал срещу Байерн Мюнхен през 10 януари 2025. Постижение, заемащо шесто място в тази класация в историята на Евролигата.