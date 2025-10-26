Александър Везенков на ниво при разгром на Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков показа добри неща и допринесе за четвъртата поредна вярна стъпка на Олимпиакос в Гърция. Българинът и неговите съотборници си свършиха работата при визитата на Миконос след 91:65 в среща от четвъртия кръг.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и имаше своите моменти. Българският национал не пропусна за пореден път постави името си сред реализаторите. Крилото остави на сметката си 11 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути, престой на паркета. При стрелбата си той бе 2/4 от средна дистанция, 2/2 отвъд дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да не познава вкуса на загубата от началото на сезона в елита на южната ни съседка и може да се похвали с пълен актив от четири победи. На 2 ноември (неделя) Везенков и компания ще домакинстват на Ираклис.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





Размяната на кратки серии беляза дебютните минути, а в края на встъпителния период домакините си издействаха точка актив. Гостите отвърнаха на удара в хода на следващата десетка и обратът бе факт, за да се приберат в съблекалнята при 35:29.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





На старта на третата част всичко приключи, тъй като тимът от Пирея увеличи оборотите и започна безпроблемно да диктува събитията на паркета, извоювайки си 26-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт участникът в Евролигата повтори упражнението и това бе всичко.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





Сейбън Лий даде тон за разгрома на „червено-белите“ с 19 точки. Франк Нтиликина остави на сметката си 16, Тайсън Уорд се отчете с 14 и 5 борби. Тайлър Дорси регистрира 10 и 7 асистенции.