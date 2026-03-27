Александър Зверев без проблеми се класира за полуфиналите в Маями

Германският тенисист Александър Зверев се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Маями, след като победи убедително аржентинеца Франсиско Серундоло с 6:1, 6:2.

Поставеният под номер 3 в схемата Зверев не срещна сериозни затруднения и приключи двубоя само за 1 час и 6 минути. Той реализира 4 аса и се възползва от 4 от общо 7 възможности за пробив.

С успеха германецът продължава силното си представяне в турнира и си осигури място сред най-добрите четирима.

В полуфиналите Зверев ще се изправи срещу италианеца Яник Синер, който също постигна категорична победа – 6:2, 6:2 срещу американеца Франсис Тиафо.