Александър Зверев е финалист на Уимбълдън за първи път в кариерата си

Александър Зверев се класира за първия финал в кариерата си на Уимбълдън, след като победи британската сензация Артър Фери със 7:6(0), 6:2, 6:4 в полуфиналите на турнира.

29-годишният германец сложи край на впечатляващото представяне на Фери, който участва с "уайлд кард" и за първи път в кариерата си достигна до полуфиналите на турнир от Големия шлем. Зверев демонстрира солидна игра през целия двубой, като беше безапелационен в тайбрека на първия сет, а след това наложи превъзходството си с мощен сервис и агресивна игра от основната линия.

С успеха германецът стана едва третият представител на страната си в Откритата ера, който достига до финала на "свещената трева" след Борис Бекер и Михаел Щих.

След като през миналия месец спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос", Зверев продължава впечатляващата си серия. Той е в поредица от 13 поредни победи в мачове от Големия шлем и от понеделник ще се изкачи до №2 в световната ранглиста.

На финала германецът ще се изправи срещу защитаващия титлата си Яник Синер или седемкратния шампион Новак Джокович. При успех Зверев ще стане едва седмият тенисист в Откритата ера, спечелил в една и съща година титлите на "Ролан Гарос" и Уимбълдън.

Въпреки поражението Артър Фери може да бъде горд с представянето си в Лондон. 23-годишният британец елиминира по пътя си Григор Димитров и Флавио Коболи, а достигането до полуфиналите ще го изкачи с 78 места в световната ранглиста до №36. Освен това той ще заработи 900 хиляди паунда от наградния фонд - повече от всичките му приходи от професионалната кариера до началото на тазгодишния Уимбълдън.