Александър Зверев продължава към третия кръг във Виена

Спорт
Той се наложи над британец.

Александър Зверев продължава към третия кръг във Виена
Снимка: БТА
Александър Зверев си осигури място във втория кръг на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Германецът се наложи над Джейкъм Фърнли 6:4, 1:6, 7:6(5). В следващия етап той ще срещне италианеца Матео Арналди.

За Зверев това бе четвърта победа през годината над Фърнли, но за разлика от останалите три, при които той не загуби сет, сега британският квалификант му оказа много по-сериозна съпротива и не бе никак далеч от сензацията.

Зверев взе първия сет благодарение на пробив още в откриващия гейм на мача, но във втората част Фърнли бе по-добрият играч на корта и се наложи с 6:1.

В решителния трети сет пробиви нямаше, макар че на Фърнли му се наложи да отразява мачбол при 4:5 гейма. Така се стигна до тайбрек, в който смяната на полетата дойде при 5:1 точки в полза на Зверев. Германецът допусна минипробив, с който преднината му бе съкратена до две точки при 5:3, но със стоп воле при мрежата той успя да си осигури победа след 7:5 точки.

Победата до голяма степен подсигури участието на световния номер 3 на Финалите на АТП в Торино, като той се нуждае от само още 265 точки, за да бъде сигурен и теоретично, че ще участва в надпреварата на най-добрите осем в света през годината.

