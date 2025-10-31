БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Зверев продупчи билета си за четвъртфиналите в Париж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Германецът преодоля без особени трудности Алехандро Давидович Фокина.

категорична победа александър зверев старта тенис турнира пекин
Слушай новината

Александър Зверев се превърна в последния четвъртфиналист на турнира Мастърс 1000 в Париж. Действащият шампион в надпреварата надигра Алехандро Давидович Фокина с 6:2, 6:4.

Германецът не срещна особени затруднения срещу испанеца, който пропусна последен шанс да си осигури място на Финалите на ATP в Торино.

Зверев реализира ранен пробив за 2:1 гейма, над който успя да надгради с още един брейк в края на първия сет и да го спечели за точно 46 минути.

В началото на втория сет двамата тенисисти си размениха по един пробив. При 3:3 гейма Зверев получи нови две възможности да вземе подаването на противника си и при втората от тях успя да го направи, което реши и срещата.

На четвъртфиналите, които са по-късно днес, олимпийският шампион от Токио ще се изправи срещу руснака Даниил Медведев.

#тенис турнир в париж 2025 #Алехандро Давидович Фокина #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
2
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
3
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
4
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
6
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: ATP

Синер се класира за първи път в кариерата си за Топ 8 на Мастърса в Париж
Синер се класира за първи път в кариерата си за Топ 8 на Мастърса в Париж
Бублик изхвърли Фриц от Мастърса в Париж Бублик изхвърли Фриц от Мастърса в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
Шелтън се класира за Финалите на АТР за първи път Шелтън се класира за Финалите на АТР за първи път
Чете се за: 01:50 мин.
Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж
Чете се за: 02:37 мин.
Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж
Чете се за: 02:00 мин.
Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва? Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ