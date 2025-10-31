Александър Зверев продупчи билета си за четвъртфиналите в Париж

Александър Зверев се превърна в последния четвъртфиналист на турнира Мастърс 1000 в Париж. Действащият шампион в надпреварата надигра Алехандро Давидович Фокина с 6:2, 6:4.

Германецът не срещна особени затруднения срещу испанеца, който пропусна последен шанс да си осигури място на Финалите на ATP в Торино.

Зверев реализира ранен пробив за 2:1 гейма, над който успя да надгради с още един брейк в края на първия сет и да го спечели за точно 46 минути.

В началото на втория сет двамата тенисисти си размениха по един пробив. При 3:3 гейма Зверев получи нови две възможности да вземе подаването на противника си и при втората от тях успя да го направи, което реши и срещата.

На четвъртфиналите, които са по-късно днес, олимпийският шампион от Токио ще се изправи срещу руснака Даниил Медведев.