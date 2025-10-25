БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Александър Зверев се справи с Лоренцо Музети и ще спори с Яник Синер за титлата във Виена

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
№1 и №2 в схемата влизат в сблъсък за трофея.

александър зверев дробовете 100
Снимка: БТА
Александър Зверев е съперникът на Яник Синер във финала на турнира във Виена, Австрия. Вторият в схемата германец победи Лоренцо Музети с 6:4, 7:5.

Зверев, който тази седмица си гарантира участие във Финалите на ATP, се възползва максимално от по-дългото време за почивка, след като не игра в четвъртфиналите заради оттеглянето на Талон Грикспор. Днес той игра страхотно на сервис, като реализира по един пробив в двата сета и не даде нито една точка за пробив на Музети.

Така Зверев ще играе за трофея срещу Синер, който по-рано днес записа 12-а поредна победа над Алекс де Минор, печелейки в последователни сетове.

#тенис турнир във Виена 2025 #Лоренцо Музети #Яник Синер #Александър Зверев

