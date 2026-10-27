Александър Зверев спаси четири мачбола във Виена и се доближи до първото място в световната ранглиста

Александър Зверев започна участието си на турнира от категория ATP 500 във Виена с драматична победа срещу 20-годишния испанец Мартин Ландалусе. Поставеният под номер едно в схемата германец спаси четири мачбола и се наложи със 7:5, 3:6, 7:6(11) след три часа и пет минути игра.

Срещата от първия кръг предложи оспорвана битка, в която Зверев беше изправен пред отпадане, но успя да намери начин да продължи напред.

Германецът спечели първия сет със 7:5, но Ландалусе отговори със силно представяне във втората част и изравни резултата след 6:3.

Решителният трети сет достигна до тайбрек, в който младият испанец имаше четири възможности да приключи двубоя в своя полза. Зверев обаче отрази всички мачболи и след повече от 20 минути битка в тайбрека успя да спечели с 13:11, реализирайки петата си възможност за победа.

След края на срещата двамата тенисисти се поздравиха сърдечно на мрежата, а германецът призна, че съперникът му го е поставил под сериозно напрежение.

„Бях притиснат до абсолютния предел. Мартин изигра невероятен мач. Първият му форхенд след сервис беше изключителен, почти не успявах да докосна топката. Трябва да му отдам заслуженото, защото игра страхотно“, заяви Зверев.

Той призна, че има какво да подобрява в представянето си, въпреки успешния край на двубоя.

"Знам, че със сигурност трябва да подобря играта си. Представянето ми не беше перфектно, но той наистина ме постави под огромно напрежение днес“, допълни германецът.

Победата има особено значение за Зверев и заради възможността да достигне върха в световната ранглиста. Ако се класира за четвъртфиналите във Виена, той ще си гарантира първото място в обновената класация на ATP на 2 ноември.

При подобно развитие германецът ще изпревари Яник Синер и ще оглави световната ранглиста за първи път в кариерата си.

След успеха срещу Ландалусе балансът на Зверев през сезона вече е 63 победи и 16 загуби.

Във втория кръг поставеният под номер едно ще се изправи срещу победителя от двубоя между шампиона от турнира в Брюксел Талон Грикспор и 17-ия в световната ранглиста Брандън Накашима.