Александър Зверев записа шестата си победа над Лонренцо Сонего за място на осминафиналите на тенис турнира в Пекин

Александър Зверев започна с победа кампанията си на тенис турнира в Пекин. Вторият поставен в схемата германец преодоля Лоренцо Сонего от Италия с 6:4, 6:3 за час и половина игра.

След равностойно начало на мача, в което и двамата тенисисти взеха първите си четири подавания, Зверев направи пробив в десетия гейм, с който затвори първата част. След това третият в света бързо успя да натрупа преднина от 5:1 гейма във втория сет, която подсигури победата му.

Зверев подобри резултата си до 6-0 в серията със Сонего. Двукратният шампион от финалите на ATP е достигал до полуфиналите в Пекин в три от последните си четири участия в основната схема.

На осминафиналите Зверев ще се изправи срещу полуфиналиста от турнира в Ханджоу Корентен Муте. Непредсказуемият французин в момента заема най-високата позиция в кариерата си в класацията на ATP - 37-а, и има 26 победи на ниво тур тази година.

След като спечели четвъртия си трофей за сезона в Ханджоу, Александър Бублик се изкачи с три места до 12-то място в света, но не успя да се възползва от серията си от добри резултати в първия си мач в Пекин. Бублик загуби от Адриан Манарино с 3:6, 2:6. Манарино ще играе на осминафиналите с четвъртия поставен Лоренцо Музети, който записа труден успех със 7:6(3), 6:7(4), 6:4 над Джовани Мпеши Перикар от Франция.