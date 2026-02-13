Александра Начева се завърна към състезанията на турнир в Република Южна Африка

Световната шампионка за девойки на троен скок от Тампере 2018 Александра Начева се завърна към състезанията след 18-месечно отсъствие заради тежка фрактура на петата и последвала операция през юни 2024 г.

24-годишната атлетка от клуб Ботев Пловдив е на подготовка в Република Южна Африка и записа участие в сектора за троен скок на турнир на открито. Тя постигна резултат от 13.92 м.

Нормата за световния шампионат в зала е 14.15, а участието в планетарния форум в зала е целта на треньора Стойко Цонов и възпитаничката му.

Начева влезе в страхотна форма в олимпийската 2024-а година и се класира четвърта на европейския шампионат в Рим, Италия в началото на юни. Преди игрите в Париж обаче Александра получи тежка контузия на турнира в Габрово, което я лиши от участие на Игрите.