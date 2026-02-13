БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:30 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александра Начева се завърна към състезанията на турнир в Република Южна Африка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчанката постигна резултат от 13.92 м.

александра начева завърна скок състезанията
Слушай новината

Световната шампионка за девойки на троен скок от Тампере 2018 Александра Начева се завърна към състезанията след 18-месечно отсъствие заради тежка фрактура на петата и последвала операция през юни 2024 г.

24-годишната атлетка от клуб Ботев Пловдив е на подготовка в Република Южна Африка и записа участие в сектора за троен скок на турнир на открито. Тя постигна резултат от 13.92 м.

Нормата за световния шампионат в зала е 14.15, а участието в планетарния форум в зала е целта на треньора Стойко Цонов и възпитаничката му.

Начева влезе в страхотна форма в олимпийската 2024-а година и се класира четвърта на европейския шампионат в Рим, Италия в началото на юни. Преди игрите в Париж обаче Александра получи тежка контузия на турнира в Габрово, което я лиши от участие на Игрите.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
4
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
5
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
6
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Лека атлетика

Георги Павлов: Два изключителни български успеха
Георги Павлов: Два изключителни български успеха
Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд
Чете се за: 02:27 мин.
Вълнуващият трилър между Фурлани и Саръбоюков - водеща новина в Световната атлетика Вълнуващият трилър между Фурлани и Саръбоюков - водеща новина в Световната атлетика
Чете се за: 02:40 мин.
Кристиян Цанев покри норматив в скока на с за световния шампионат по лека атлетика Кристиян Цанев покри норматив в скока на с за световния шампионат по лека атлетика
Чете се за: 01:50 мин.
Отличен Божидар Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина Отличен Божидар Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина
Чете се за: 00:55 мин.
Христо Илиев постави най-добър резултат от 38 години в България на 60 м Христо Илиев постави най-добър резултат от 38 години в България на 60 м
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на Рая Назарян
Материали от разследването по случая "Петрохан" са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ