Алесандро Бастони е цел №1 на Барса през лятото

Барселона проявява сериозен интерес към защитника на Интер Милано Алесандро Бастони, съобщават испанските медии. Каталунците търсят подсилване в центъра на отбраната, като приоритет е привличането на левичар на тази позиция.

Според информацията, италианският национал се разглежда като отличен вариант заради баланса между стабилност в защита и умения при изнасянето на топката. Смята се, че той би се вписал безпроблемно в стила на игра на тима.

Очакванията са, че Барселона ще трябва да отдели около 70 милиона евро, за да си осигури подписа на Бастони.

През настоящия сезон бранителят има 35 участия във всички турнири, като е записал два гола и шест асистенции. Договорът му с Интер е валиден до лятото на 2028 година.