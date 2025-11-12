Алкарас: Много е трудно да не мислиш за първото място

Карлос Алкарас направи важна крачка към спечелването на първата си титла от Финалите на ATP и към завършване на сезона като №1 в света. Испанецът се наложи над американеца Тейлър Фриц с 6:7 (2), 7:5, 6:3 в оспорван двубой в Торино във вторник.

С успеха Алкарас се доближи само на една победа от това да си гарантира първото място в световната ранглиста за 2025 година.

Макар битката за върха да е постоянно на дневен ред, по време на двубоя испанецът мислеше само за това как да обърне мача.

„В началото се опитвах да не мисля за това, честно казано, но е много трудно да не мислиш за първото място,“ призна Алкарас. „В първите геймове мислех малко за него, но после имаше толкова много други неща, за които да се фокусирам, че тази мисъл изчезна“, добави испанецът.

След като Фриц спечели първия сет след тайбрек, Алкарас изпадна в трудна ситуация и във втория, но намери начин да обърне резултата и да постигне втората си победа в турнира.

„Мислех си как да променя хода на мача, защото имах трудни моменти и не играех добре. Просто търсех начин да се върна в мача и да спечеля. За първото място изобщо не мислех – само как да победя,“ каза още испанецът.

В последния си двубой от групата Алкарас ще се изправи срещу Лоренцо Музети, като при победа ще си гарантира първото място в света поне до края на годината.