Алкарас обърна Фриц и е на крачка от полуфиналите

Световният №1 Карлос Алкарас продължава с убедителното си представяне на Финалите на АТР в Торино. Испанецът записа втора победа в груповата фаза, след като осъществи драматичен обрат срещу американеца Тейлър Фриц – 6:7 (2), 7:5, 6:3 – в двубой, продължил близо три часа.

Алкарас стартира колебливо и изпитваше сериозни затруднения в първите два сета, но демонстрира характер и издръжливост, за да обърне хода на срещата. Фриц спечели първия сет след тайбрек, в който показа по-голяма концентрация и агресия – 7:2 точки.

Ключов момент настъпи в петия гейм на втория сет, когато американецът пропусна две възможности за пробив след осем „дюс“-а. Това се оказа повратната точка – Алкарас стабилизира играта си и в края на частта постигна решаващ пробив за 7:5.

В третия сет испанецът вече доминираше напълно. Ранен пробив за 4:2 му даде комфортна преднина, а мощните му удари от дъното на корта не оставиха шанс на Фриц да се върне в мача.

С успеха си Алкарас практически си осигури място на полуфиналите в Торино. Класирането му може да стане официално още тази вечер, ако Алекс де Минор победи Лоренцо Музети в късния двубой от програмата.