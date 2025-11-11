БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас обърна Фриц и е на крачка от полуфиналите

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Втора победа за испанеца в Торино.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Световният №1 Карлос Алкарас продължава с убедителното си представяне на Финалите на АТР в Торино. Испанецът записа втора победа в груповата фаза, след като осъществи драматичен обрат срещу американеца Тейлър Фриц – 6:7 (2), 7:5, 6:3 – в двубой, продължил близо три часа.

Алкарас стартира колебливо и изпитваше сериозни затруднения в първите два сета, но демонстрира характер и издръжливост, за да обърне хода на срещата. Фриц спечели първия сет след тайбрек, в който показа по-голяма концентрация и агресия – 7:2 точки.

Ключов момент настъпи в петия гейм на втория сет, когато американецът пропусна две възможности за пробив след осем „дюс“-а. Това се оказа повратната точка – Алкарас стабилизира играта си и в края на частта постигна решаващ пробив за 7:5.

В третия сет испанецът вече доминираше напълно. Ранен пробив за 4:2 му даде комфортна преднина, а мощните му удари от дъното на корта не оставиха шанс на Фриц да се върне в мача.

С успеха си Алкарас практически си осигури място на полуфиналите в Торино. Класирането му може да стане официално още тази вечер, ако Алекс де Минор победи Лоренцо Музети в късния двубой от програмата.

#Финали на АТР в Торино 2025 #Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
5
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
6
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: ATP

Два смъртни случая почерниха втория ден от Финалите на ATP
Два смъртни случая почерниха втория ден от Финалите на ATP
Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP
Чете се за: 02:50 мин.
Тейлър Фриц потегли успешно на Финалния турнир на ATP Тейлър Фриц потегли успешно на Финалния турнир на ATP
Чете се за: 01:50 мин.
Димитър Кузманов отпадна на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе Димитър Кузманов отпадна на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе
Чете се за: 00:50 мин.
Григор Димитров остава на 44-о място в световната ранглиста на ATP, Карлос Алкарас се завърна на върха Григор Димитров остава на 44-о място в световната ранглиста на ATP, Карлос Алкарас се завърна на върха
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Зверев стартира с победа на финалния турнир за годината в Торино Александър Зверев стартира с победа на финалния турнир за годината в Торино
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ