Фриц: Коляното ми е в ужасно състояние

Американецът разкри, че от месеци се бори с тежък проблем.

тейлър фриц продължава третия кръг париж
Снимка: БТА
Слушай новината

Американецът Тейлър Фриц разкри след поражението си от Карлос Алкарас на Финалите на ATP в Торино, че от месеци се бори с тежък проблем в коляното, който силно е повлиял на представянето му. Световният №10 отстъпи на испанеца след трисетов двубой – 7:6 (2), 5:7, 3:6 – и призна, че физическото състояние е било решаващо.

„Разбира се, че съм разочарован – имах шансове да спечеля“, сподели Фриц. „Но истината е, че коляното ми е в ужасно състояние. Страдам от тендинит през целия сезон. Всичко започна по време на турнирите на трева и оттогава ми е трудно да играя два дни поред без болка. Днес тя се появи още към края на първия сет, а в третия вече почти не можех да сгъвам крака при сервис. Болеше ме при всяко стъпване на бекхенд и при прехвърляне на тежестта към десния крак.“

Фриц добави, че единствено в Токио по-рано през годината е успял да изиграе два последователни мача без болка. „Когато имаш такова ограничение, трудно е да играеш на ниво срещу човек като Карлос. Дадох всичко, което можех, но тялото просто не издържа.“

Алкарас обърна Фриц и е на крачка от полуфиналите
Алкарас обърна Фриц и е на крачка от полуфиналите
Втора победа за испанеца в Торино.
Чете се за: 01:35 мин.
