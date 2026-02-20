Алкарас пречупи Рубльов след шест мачбола и е на финал в Доха

Психическата устойчивост на Карлос Алкарас беше сериозно изпитана от действащия шампион Андрей Рубльов в петък на турнира Qatar Open, но водачът в схемата в крайна сметка намери пътя към победата, реализирайки шестия си мачбол, за да си осигури място на финала.

№1 в ранглистата изкова успех със 7:6 (3), 6:4 под светлините на корта в Доха и удължи перфектния си старт на 2026 година до 11 поредни победи. Въпреки че два пъти не успя да затвори първия сет при свой сервис и пропиля аванс от 3:0 във втория, Алкарас запази самообладание в ключовите моменти и след два часа и две минути игра достигна първия си финал на ATP 500 турнира в Катар.

„Знам на какво съм способен всеки път, когато изляза на корта. Начинът, по който подхождам към всеки мач, ме прави наистина горд. Работя върху това да ставам по-добър и това дава резултат. Гордея се, че израствам и узрявам“, каза Алкарас.

В съботния финал испанецът ще се изправи срещу шестия поставен и финалист от 2024 година Якуб Меншик, който в четвъртък победи световния №1 Яник Синер, или французина Артур Фис. С успеха си на полуфинала Алкарас увеличи преднината си в директните двубои срещу двукратния шампион в Доха Рубльов на 5-1.

След като през януари спечели титлата от Australian Open и стана най-младият тенисист, оформил кариерен Голям шлем, 22-годишният Алкарас играе с увереност, но пътят му в Доха изискваше сериозна устойчивост. В четвъртфиналите той осъществи обрат срещу бившия шампион Карен Хачанов в три сета, а срещу Рубльов отново премина през трудни моменти.

„Ако искаш да намериш решение на проблем, трябва да го направиш на спокойно място“, обясни Алкарас. „Когато се ядосвам и виждам, че не показвам най-доброто си ниво, се разочаровам. Но това не е мястото, където ще намериш решение. В тези мачове бях много спокоен, мислех ясно и останах позитивен. Именно тогава можеш да намериш изход“, добави испанецът.

Алкарас изпусна преднина от 3:0 във втория сет и пропусна три мачбола при 5:3 на свой сервис, когато Рубльов направи последен щурм и върна пробива. Испанецът обаче реагира незабавно с нов брейк, запази хладнокръвие в напрегнатия край и при шестия си мачбол сложи точка на спора, класирайки се за своя 34-и финал на ниво ATP. Той има баланс 25-8 във финали в кариерата си.