Алкарас се оттегли от финалите за Купа Дейвис

Световният №1 Карлос Алкарас се оттегли от финалите на неофициалното световно отборно първенство по тенис - Купа Дейвис, в Болоня поради травма на подколянното сухожилие.

Испанецът влоши проблема по време на финалите на ATP, където загуби от Яник Синер в неделния мач за титлата.

„Много съжалявам да съобщя, че няма да мога да играя за Испания за Купа Дейвис в Болоня“, написа Алкарас в Instagram.

„Имам оток в дясното подколянно сухожилие и медицинската препоръка е да не се състезавам. Винаги съм казвал, че да играеш за Испания е най-великото нещо, което може да се случи, и наистина очаквах с нетърпение да помогна да се борим за Купа Дейвис. Прибирам се със съкрушено сърце“, добави той.

Испания трябва да се изправи срещу Чехия в четвъртък на четвъртфиналите за финалите за Купа Дейвис, които трябва да завършат в неделя със сблъсъка за титлата.