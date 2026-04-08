Алваро Арбелоа: Не сме загубили надежда

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа вярва, че неговият отбор все още има шансове да елиминира Байерн Мюнхен, въпреки загубата с 1:2 у дома в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Според него испанският гранд е способен да печели навсякъде по света.

"Реал Мадрид може да спечели на всеки стадион по света. Все още имаме надежда. На това ниво, ако загубиш топката в опасни зони, ще си платиш за това. Жалко е“, коментира Арбелоа пред репортери след мача.

Наставникът сподели, че възпитаниците му са владеели топката твърде малко.