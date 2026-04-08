Алваро Арбелоа: Не сме загубили надежда

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа вярва, че неговият отбор все още има шансове да елиминира Байерн Мюнхен, въпреки загубата с 1:2 у дома в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.
"Реал Мадрид може да спечели на всеки стадион по света. Все още имаме надежда. На това ниво, ако загубиш топката в опасни зони, ще си платиш за това. Жалко е“, коментира Арбелоа пред репортери след мача.
Наставникът сподели, че възпитаниците му са владеели топката твърде малко.
"На полувремето говорихме за компактно движение по терена, но скоро след подновяването на играта отново допуснахме гол. На моменти гонехме топката твърде много, трябваше да запазим владението, да упражняваме по-надежден контрол и по-бързо да си връщаме притежанието на топката. Като цяло се подобрихме през второто полувреме. Нашият гол ни дава надежда, но знаехме, че играем срещу опасен отбор. Искам да похваля играчите си за това, че продължават да атакуват и запазват вярата си. Отиваме в Германия, знаейки, че сме способни да победим. Мисля, че научихме много за Байерн от този мач. Можехме да вкараме повече голове и да постигнем по-добър резултат“, цитиран е Арбелоа от официалния уебсайт на УЕФА.