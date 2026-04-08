Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Алваро Арбелоа: Не сме загубили надежда

Спорт
Старши треньорът на Реал Мадрид вярва, че отборът му е способен на победа в Германия.

Алваро Арбелоа
Снимка: БТА
Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа вярва, че неговият отбор все още има шансове да елиминира Байерн Мюнхен, въпреки загубата с 1:2 у дома в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Според него испанският гранд е способен да печели навсякъде по света.

"Реал Мадрид може да спечели на всеки стадион по света. Все още имаме надежда. На това ниво, ако загубиш топката в опасни зони, ще си платиш за това. Жалко е“, коментира Арбелоа пред репортери след мача.

Наставникът сподели, че възпитаниците му са владеели топката твърде малко.

"На полувремето говорихме за компактно движение по терена, но скоро след подновяването на играта отново допуснахме гол. На моменти гонехме топката твърде много, трябваше да запазим владението, да упражняваме по-надежден контрол и по-бързо да си връщаме притежанието на топката. Като цяло се подобрихме през второто полувреме. Нашият гол ни дава надежда, но знаехме, че играем срещу опасен отбор. Искам да похваля играчите си за това, че продължават да атакуват и запазват вярата си. Отиваме в Германия, знаейки, че сме способни да победим. Мисля, че научихме много за Байерн от този мач. Можехме да вкараме повече голове и да постигнем по-добър резултат“, цитиран е Арбелоа от официалния уебсайт на УЕФА.

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
Български принос за мисиите до Луната
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
