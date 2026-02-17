БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
Аманда Анисимова и Джесика Пегула продължават към третия кръг на тенис турнира в Дубай

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Аманда Анисимова и Джесика Пегула продължават към третия кръг на тенис турнира в Дубай
Снимка: БТА
Втората поставена Аманда Анисимова и четвъртата в схемата Джесика Пегула се класираха за третия кръг на тенис турнира на твърди кортове в Дубай от сериите WTА 1000.

Анисимова продължи без игра след отказване на чехкинята Барбора Крейчикова.

Пегула успя да се наложи над Варвара Грачова (Франция) с 6:4, 6:0.

За третия кръг се класираха още петата поставена рускиня Мира Андреева, деветата в схемата Белинда Бенчич от Швейцария и 12-ата поставена Клара Таусон (Дания).

Андреева и Бенчич също преодоляха втория кръг без игра след отказване на противничките им, съответно Даря Касаткина (Австралия) и Сара Бейлек (Чехия).

Таусон елиминира Пейтън Стърнс (САЩ) с 6:2, 6:4 в двубой, продължил час и 36 минути, а сега очаква мач срещу Магда Линете (Полша), която отстрани осмата поставена рускиня Екатерина Александрова.

„Щастливата губеща“ Антония Ружич (Хърватия) достигна до втория кръг, след като се наложи на старта на основната схема над британката Ема Ръдукану с 6:1, 5:7, 6:2 за два часа и 20 минути игра. Победата беше първа за Ружич над състезателка от топ 30 в световната ранглиста.

#тенис турнир в Дубай 2026 #Джесика Пегула #Аманда Анисимова

