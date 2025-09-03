Американската армия извърши „смъртоносен удар“ по кораб на наркокартел в южната част на Карибите



Съединените щати са извършили „смъртоносен удар“ срещу кораб на наркокартел в южната част на Карибите, заяви държавният секретар Марко Рубио.„Както @potus току-що обяви, днес американската армия извърши смъртоносен удар в южните Кариби срещу кораб, отплавал от Венецуела и управляван от организация, определена като нарко-терористична“, написа Рубио в X, след като президентът Доналд Тръмп спомена инцидента в своето изявление от Овалния кабинет.



Този ход представлява сериозна ескалация от страна на администрацията на Тръмп срещу наркокартелите, някои от които вече са определени като чуждестранни терористични организации.