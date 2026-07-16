Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на финала на Мондиал 2026 и ще връчи трофея на победителя

Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на финала на световното първенство и ще връчи трофея на победителя, а с това ще направи първата си поява на мач от най-големия футболен форум, съобщава ДПА.

Освен намесата му при отмененото наказание за червен картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун, държавният глава остана отдалечен от турнира, на който страната му е един от домакините, заедно с Мексико и Канада. Първоначалните притеснения, че надпреварата ще бъде засенчена от Тръмп в крайна сметка не се сбъднаха.

В неделя обаче, във финалния мач между Испания и Аржентина, един от най-влиятелните хора в света не само ще стои до президента на ФИФА Джани Инфантино и други представители на световната футболна общност. Тръмп също така ще има честта да връчи купата на победителя - капитана на Аржентина Лионел Меси, или този на Испания - Родри.

С това ще бъде нарушена традицията, според която до момента президентът на ФИФА беше този, който предаваше трофея "Жул Риме" на капитана на печелившия отбор.

Финалът ще се проведе на 19 юли, неделя от 22:00 часа българско време на 80-хилядния стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, и ще бъде предаван на живо по БНТ 1 и БНТ 3.