БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аморим: Трябва да сме готови за различен мач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Манчестър Юнайтед е в отлична форма в последните седмици.

Рубен Аморим
Снимка: БТА
Слушай новината

Португалският специалист Рубен Аморим е на мнение, че Манчестър Юнайтед трябва да подобри формата си при гостувания, преди за играе с Нотингам Форест, като ще търси втора победа далеч от дома. Юнайтед се намира в отлична форма, като има три поредни победи в първенството.

"Аз гледах последния мач. Беше един от първите, които спечелихме с малко късмет. Не трябваше да бъде този резултат. Гледах Форест срещу Порто, срещу Борнемут. Стилът на игра е подобен, но с различни характеристики. Гледах и един наш мач със Спортинг преди началото на сезона, за да разбера как сме играли. Те имат талантливи играчи - Гибс-Уайт, Андерсон, Хъдсън-Одой, много добри футболисти", каза португалският специалист.

"Трябва да сме готови за различен мач. Срещу Брайтън имахме пространства за игра, сега няма да има такива. Всеки шпагат е голям момент за публиката на съперника, така че трябва да играем умно. Готвим се за много труден двубой", каза Аморим.

#ФК Манчестър Юнайтед #Рубен Аморим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
2
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
3
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
4
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
5
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
6
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
6
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...

Още от: Европейски футбол

Килиан Мбапе получи "Златната обувка"
Килиан Мбапе получи "Златната обувка"
Артета: Мартинели ще отсъства срещу Бърнли, за Салиба ще видим Артета: Мартинели ще отсъства срещу Бърнли, за Салиба ще видим
Чете се за: 03:05 мин.
Спалети: Ако не вярвах в този отбор, защо да подпиша договор Спалети: Ако не вярвах в този отбор, защо да подпиша договор
Чете се за: 02:20 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Йодегор: Започнах да се движа повече и вече тичам на антигравитационната машина Йодегор: Започнах да се движа повече и вече тичам на антигравитационната машина
Чете се за: 02:02 мин.
Болки в слабините продължават да тормозя Ламин Яамал Болки в слабините продължават да тормозя Ламин Яамал
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР) Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
България ще участва отново на "Евровизия" България ще участва отново на "Евровизия"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ