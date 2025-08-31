Ан Хатауей падна на снимачната площадка



Ан Хатауей имаше малък „фешън фейл“ на снимачната площадка на "Дяволът носи Прада" 2!

42-годишната актриса се спъна и падна по стълбите заради счупено токче – но вместо да се притесни, избухна в смях. Засега не е ясно дали моментът е бил част от сценария или просто случайна случка.

Снимките на продължението започнаха миналия месец в Ню Йорк и вече потвърдиха завръщането на Мерил Стрийп в легендарната роля на Миранда Прийстли ️, както и на Емили Блънт като другата асистентка, Емили Чарлтън.

