ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Анатоли Нанков: Пропуснахме своите шансове

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Не ни достигна малко класа и майсторство в завършващата фаза, коментира треньорът на Монтана.

Анатоли Нанков: Пропуснахме своите шансове
Снимка: startphoto.bg
Анатоли Нанков смята, че отборът на Монтана е имал своите шансове да запише четвъртия си успех в Първа лига. Новакът в елита завърши наравно с Берое след 1:1 на стадион „Берое“. Старши треньорът смята, че на неговия отбор не са му достигнали класа и майсторство да отбележат.

"Получи се здрав и оспорван двубой. Съжалявам, че пропуснахме своите шансове да победим с оглед на положенията през второто полувреме. Имахме много добри ситуации, но може би не ни достигна малко класа и майсторство в завършващата фаза. Ежике отбеляза по-трудната ситуация, но който не играл футбол, той не е пропускал. Момчето се стара и донесе точката за отбора", каза треньорът.

Той коментира, че в неговите играчи се е събрало напрежение след трите поредни загуби в шампионата.

"Беше трудна ситуация, защото след три поредни победи имахме три загуби, но срещу силни съперници. Единствено загубата у дома срещу Спартак Варна за мен не е справдлива, защото играхме по-добре от съперника и ги надиграхме по всички показатели. Събра се напрежение и започнахме сковано, но момчетата се отпуснаха и дори заслужавахме победата", допълни треньорът.

По неговите думи всяка спечелена точка за Монтана е важна, защото всички мачове за тима са трудни. "Всеки мач е важен и ще се стремим да печелим точки. Ще се радвам да се подобряваме и като игра, и като класиране. не мога да прогнозирам какво ще се случи в следващите двубои, но още утре започваме подготовка за мача с Арда и ще се опитаме да възстановим футболистите“, завърши Нанков.

#Първа лига 2025/2026 #Анатоли Нанков #ПФК Монтана

