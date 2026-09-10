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Андони Ираола: Играчите показаха огромен характер

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Спорт
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Треньорът на Ливърпул пое отговорността за трудното начало срещу Атлетико Мадрид, но остана впечатлен от реакцията на отбора и отличи представянето на Алексис Мак Алистър и Роналд Араухо

Андони Ираола: Играчите показаха огромен характер
Снимка: AP Photo
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Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола похвали характера на своите футболисти след обрата с 2:1 срещу Атлетико Мадрид на "Анфийлд“ в първия двубой на мърсисайдци от основната фаза на Шампионската лига.

"Червените“ допуснаха ранно попадение на Маркос Йоренте, но успяха да променят развоя на срещата. Роналд Араухо асистира на Доминик Собослай за изравнителния гол малко преди почивката, а Алексис Мак Алистър донесе победата с впечатляващо изпълнение през втората част.

След двубоя Ираола пое част от отговорността за трудното начало и призна, че промяната в схемата на Диего Симеоне е изненадала щаба на домакините.

"Мисля, че трябва да поема малко от вината за начина, по който започнахме мача. Атлетико използва структура, която не беше прилагал досега през сезона, и ни трябваше известно време, за да се нагодим правилно“, заяви Ираола.

Испанецът остана доволен от начина, по който Ливърпул е реагирал още в движение. Според него след първоначалните трудности отборът постепенно е намерил правилните решения, а след почивката вече е контролирал срещата.

"След като допуснахме гола, ни трябваха няколко минути, за да коригираме нещата. Тогава започнахме да играем по-добре. На почивката имахме повече време да подредим всичко и според мен през второто полувреме бяхме по-добрият отбор.“

Ираола открои най-вече психическата устойчивост на своите футболисти, които за пореден път през сезона успяха да реагират след изоставане.

"Играчите показаха огромен характер. Публиката също ни помогна изключително много през второто полувреме. Щастлив съм, защото се озовахме в много трудна ситуация още в началото – допуснахме първи гол и планът ни не беше напълно ясен заради промените на съперника. Въпреки това успяхме да коригираме нещата в движение.“

Наставникът подчерта, че Ливърпул все още изгражда игровите си механизми под негово ръководство и подобни ситуации могат да се окажат ценен опит за бъдещето.

"Нямаме три години съвместен опит, за да кажем: "Помните ли онзи мач? Правим това и веднага оправяме нещата“. Сега трябва да говориш с много футболисти и да правиш корекции. В същото време трябва да постигаш резултати. Фактът, че в четири мача три пъти успяхме по някакъв начин да се върнем, показва, че играчите се борят и имат характер. Следващата стъпка е всичко да стане по-чисто и по-прецизно.“

Специални похвали получи Алексис Мак Алистър, който отбеляза победното попадение. Ираола остана доволен и от факта, че халфовете на Ливърпул започват да дават все по-сериозен принос в атака.

"Прекрасен гол на Алексис, както и този на Доминик Собослай. Хубаво е, че халфовете също могат да добавят голове. Имаме футболисти като Райън Гравенберх, Собослай и Мак Алистър, за които е естествено да атакуват наказателното поле. Понякога говорим за структура и за това да запазваш позицията си, но това е заложено в тях и е добре да използваме качествата им и в нападение.“

Ираола отдели сериозно внимание и на Роналд Араухо, който освен стабилното си представяне в защита се отчете и с асистенцията за изравнителното попадение.

"Беше много, много добър. Представи се силно и в предишния мач, но бих казал, че днес беше дори по-добър. Защитава отлично своята зона, а понякога, тъй като е централен защитник, подценяваме качествата му в нападение.“

Според испанския специалист уругваецът е показал, че може да бъде важен и при изнасянето и включванията в предни позиции.

"Даде страхотна асистенция за Собослай и направи още няколко много добри включвания от своята позиция. Много съм доволен от него. Дойде с огромно желание да покаже, че принадлежи на това ниво и се надявам да успеем да го задържим там, защото в момента се намира в прекрасен период“, завърши Ираола.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Ливърпул #ФК Атлетико Мадрид #Андони Ираола

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