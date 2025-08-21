Андреа Вавасори и Сара Ерани защитиха титлата си на смесени двойки на US Open

Италианците Андреа Вавасори и Сара Ерани защитиха титлата си на смесените двойки на US Open.

В мача за трофея те надиграха Ига Швьонтек (Полша) и Каспер Рууд (Норвехия) с 6:3, 5:7, 10:6 и спечелиха 1 милиона долара от наградния фонд.

"Правим нещо невероятно през тези две години", каза Вавасори, който също спечели титлата от Ролан Гарос с Ерани тази година.

Преди това на полуфиналите третите поставени Швьонтек и Руус победиха водачите в схемата Джесика Пегула (САЩ) и Джак Дрейпър (Великобритания) с 3:5, 5:3(8), 10:8(8), а Ерани и Вавасори надделяха над американците Крисчън Харисън и Даниел Колинс с 4:2, 4:2.

Ерани и Вавасори спечелиха турнира за втори пореден път. Тази година организаторите смениха формата и поканиха 16 двойки да участват, за да повишат интереса към смесените дуети.

38-годишната Ерани има шест титли от Големия шлем на двойки жени и три на смесени двойки. В Париж 2024 тя стана победителка на Олимпийските игри заедно с Жасмин Паолини. 30-годишният Вавасори също е завоювал три трофея на турнирите от Големия шлем на смесени двойки, всичките заедно с Ерани.